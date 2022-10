Alex Agnew: More Human Than Human

Not Available

Na de dvd's 'Kaboom!' en de snoeiharde bevestiging met 'Morimos Solamente' is Alex Agnew toe aan zijn derde stand-up-comedy-theaterregistratie DVD: 'More Human Than Human'.Agnew is uniek. Grover, gewaagder en vooral grappiger dan ooit. Geen enkel onderwerp is veilig. Lichtgeraakte mensen wezen gewaarschuwd: Alex Agnew balanceert altijd op het randje. Wie de Alex Agnew verwacht die geluidjes maakt, zal verrast zijn. Agnew speelt meer in op het publiek, brengt vaak meer doordachte humor en beperkt de human jukebox tot het minimum.Alex Agnew heeft één van de belangrijkste eigenschappen van een goede stand-up: charisma. Die sympathieke uitstraling in combinatie met zijn geniaal materiaal drijft het publiek keer op keer en in een razend snel tempo naar opeenvolgende lachsalvo's die pas stoppen als hij met een buiging het podium verlaat, wat gepaard gaat met een daverend applaus.