Alt for Egil

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Egil Hjelmeland (Kristoffer Joner) er verdens beste pizzasjåfør og Norges største Morten Abel-fan. Han har et hjerte av gull og et stort prosjekt: Han skal lære sin beste venn å kjøre bil slik at han kan få oppfylt sitt største ønske, å bli pizzasjåfør som Egil selv. Problemet er bare at hans beste venn heter Jan-Ove Tofte (Trond Høvik), arbeider på en vernet bedrift og er psykisk utviklingshemmet. Resten av verden betrakter Egils gode prosjekt som både urealistisk, dumdristig og direkte skadelig. Beskjeden Jan-Ove og Egil får fra alle kanter er: Dette lar seg ikke gjøre.