Label: Raster-Noton Catalog#: R-N 76 Format: DVD, NTSC Country: Germany Released: Oct 2006 Genre: Electronic Style: Modern Classical, Minimal, Experimental, Ambient Tracklist 1 Intro 4:51 2 Berlin 5:42 3 Noon 5:55 4 Uoon 10:03 5 Morning + Iano 9:50 6 Barco 6:24 7 Nor 4:20 8 Trioon 9:16 9 Xerox 5:38 10 Siisx + Mur - Encore 7:26 11 Ax. Mr. L. - Encore 5:05 12 Trioon - Second Angle 10:11 13 Morning + Iano - Second Angle 10:37 14 Uoon - Second Angle 10:02 15 Conversation 18:00