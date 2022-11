Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Kein Land dieser Welt schlägt so viele Schlachten wie die USA. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es nicht ein einziges Jahrzehnt ohne Krieg. In Korea, Vietnam, im Irak oder in Afghanistan kämpfte die Supermacht für Demokratie, Menschenrechte und natürlich immer auch für die eigenen Interssen: gegen den Kommunismus, für Öl oder um Macht. Nach dem Kalten war die gewaltige Militärmaschinerie Amerikas in der Lage weltweit einzugreifen.