1) Father of the Wolf - 0:01:45 2) Deceiver of the Gods - 0:06:03 3) As Loke Falls - 0:11:30 4) Varyags of Miklagaard - 0:16:35 5) For Victory or Death - 0:21:03 6) Guardians of Asgaard - 0:26:45 7) Cry of the Black Birds - 0:32:58 8) We Shall Destroy - 0:36:58 9) Asator - 0:41:54 10) War of the Gods - 0:45:13 11) Victorious March - 0:50:02 12) Twilight of the Thunder God - 0:58:56 13) The Pursuit of Vikings - 1:04:38