Benny (Joe Maruzzo) is samen met zijn vriendin Alma (Sylvia Kristel) de eigenaar van een nachtclub op de Amsterdamse Wallen. Alles gaat goed totdat Charley (Ellen ten Damme) in de club komt werken. Al snel brengt zij Benny's hoofd op hol, tot grote woede van Alma, die uit wraak Benny zakelijk buiten spel probeert te zetten. Noodgedwongen gaat Benny in zee met een schimmige onderwereldfiguur.