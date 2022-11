Not Available

Backed by the Orchestre Symphonique de Montreal in Montreal, Canada, famed soprano Kiri Te Kanawa sings selections from Wolfgang Amadeus Mozart's "The Marriage of Figaro" ("Dove Sono"), Puccini's "Tosca" ("Vissi d'arte"), "Gianni Schicchi" ("O mio Babbino Caro") and Gustave Charpentier's "Louise" ("Depuis le Jour").