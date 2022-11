Ana Carolina & Seu Jorge - Ao Vivo

Not Available

O Projeto Tom Acústico - realizado na casa de shows Tom Brasil, em São Paulo - reúne artistas de diferentes gêneros musicais, mas com grandes afinidades entre si. A primeira edição deste projeto aconteceu no encontro de Ana Carolina e Seu Jorge, cujos ingressos de dois shows marcados se esgotaram rapidamente, rendendo assim a programação de um show extra. Graças a este estrondoso sucesso, foi marcada mais uma apresentação, desta vez com um motivo mais do que especial: a gravação de Ana & Jorge, onde estão registradas belíssimas canções que ressaltam as habilidades de ambos como instrumentistas. Os destaques ficam por conta da faixa inédita "Unimultiplicidade" e "É Isso Ai", uma versão de Ana Carolina para a música "The Blower´s Doughter", tema do filme "Closer". Imperdível!