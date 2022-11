Not Available

Anders "Anden" Matthesens anmelderroste Stand-up show, der fik publikum rundt om på de danske teatre til at skrige af grin (eller skride i pausen) i 2000 - 2001.Om et show der deler navn med Børneradios populære satire cd (som er lavet af den samme mand) ...men som alligevel er noget helt andet!Om et Onemandshow med 4 mand på scenen?Om 2 timers varieret komik, lige fra klassisk stand-up til musik, sketches og et væld af gæster.