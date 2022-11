Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Tal for dig selv er Anders Matthesens tredje one man show.Showet er delt op i to sæt, det første sæt - Det gode sæt - behandler Anders Matthesen alle emner ud fra et positivt livssyn, mens han i det andet sæt - Det onde sæt - anlægger en negativ attitude.