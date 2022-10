Not Available

”Anders Matthesen vender tilbage” til det klassiske stand-up comedy set-up: Nærværet, improvisationen, den platte joke - side om side med noget der måske endda kunne minde om en dyb tanke? Historier fra komikerens eget liv, opdigtet vrøvl, personlige meninger, eller påtagede provokationer. Præcis hvem komikeren er, og hvad han mener, er ikke vigtigt ... Det er den fælles oplevelse og de tanker der bliver sat i gang der tæller og vigtigst af alt: Grinet! Det er så befriende at få lov at grine i længere tid af gangen. Og Anders Matthesen ved kun én ting der er bedre end selv at grine: At se dig grine!