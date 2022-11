Not Available

Tracklist: 1. Groove (Intro) We've Got The Funk 2. Bone 2 Pic (With U) 3. Green Grass Vapors 4. Everyday 5. Karma (Ft. Thc) 6. Stay For A While (Ft. Boris) 7. Life Story 8. Lover's Ghetto 9. Easier Said Than Done 10. Makings Of You 11. Pissed Off 12. Touch It (Interlude) 13. No More Rain 14. Wish I Didn't Miss You 15. I Wanna Thank Ya (Ft. Thc) 16. Brotha 17. That Kind Of Love