Après avoir charmé les bouts de chou du Québec avec son album, son spectacle et sa série de livres, Annie Brocoli, la nouvelle coqueluche des tout-petits, nous présente enfin sa vidéocassette. Entourée de ses complices Jérémie et Coccinelle, Annie Brocoli se réveille au centre des pétales de son douillet lit-marguerite et nous raconte avec enthousiasme les aventures farfelues de son rêve. C'est à travers les 11 chansons accrocheuses de cette vidéocassette que vos tout-petits entreront dans l'univers éclaté et coloré d'Annie Brocoli! Faites découvrir la magie d'Annie à vos petits "brocolis". Ils danseront, ils chanteront... Ils en seront ravis. Contenu du DVD : 1 heure et 20 minutes d'histoires et de chansons d'Annie Brocoli.