Anouk, Pinkpop Mainstage, maandag 1 juni 2009 1.Home Is In My Head (Jackie Lomax cover) 2.If I Go 3.Nobody's Wife 4.One Word 5.Modern World 6.Girl 7.Lost 8.Jerusalem 9.Heaven Knows 10.Good God 11.More Than You Deserve 12.Everything 13.Today