Canadian heavy metal band Anvil filmed live for Rockpalast at the Luxor in Köln, Germany on 10th July 2011. Setlist: 1. March Of The Crabs 2. 666 3. School Love 4. Juggernaut Of Justice 5. Winged Assassins 6. On Fire 7. This Is Thirteen 8. Mothra 9. Thumb Hang 10. White Rhino 11. Fuken Eh! 12. New Orleans Voodoo 13. Metal On Metal 14. Forged in Fire 15. Jackhammer 16. Running