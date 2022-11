Not Available

ARCH ENEMY Live At The Wacken Open Air 2018 DVD SETLIST: 01 - The World Is Yours 02 - Ravenous 03 - War Eternal 04 - My Apocalypse 05 - The Race 06 - You Will Know My Name 07 - Bloodstained Cross 08 - The Eagle Flies Alone 09 - First Day in Hell 10 - As the Pages Burn 11 - Dead Bury Their Dead 12 - We Will Rise 13 - Avalanche 14 - Guitar Solo 15 - Nemesis