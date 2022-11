Not Available

Sigiswald Kuijken conducts La Petite Bande and the chamber choir Ex Tempore in this superb concert, a highlight of Germany's 2004 Leipzig Bach Festival. Featuring soprano Sophie Karthauser, contralto Patrizia Hardt, tenor Christoph Einhorn, bass Stephan Genz and bass-baritone Jan van der Crabben, the talented ensemble performs Johann Sebastian Bach's two-part cantata "Ascension Oratorio" and his son Carl Philipp Emanuel Bach's related oratorio.