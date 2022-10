Aupa Etxebeste!

Not Available

Etxebestetarrak, oporretan irten behar diren egun berean, diru gabe geratzen dira. Herrikoen aurrean itxurak mantentzearren etxean gordeta pasako dituzte oporrak. Itxurakeriak alde batera utzi eta, euren arteko gezurrak eta miseriak elkarri aurpegiratu ondoren, bizitzako oporrik onenak pasako dituzte. Patricio Etxebeste owns a beret-making factory. An important local figure, he is standing for mayor in the upcoming elections. What nobody knows is that he is completely ruined and can't even pay for his yearly holiday.