Avenged Sevenfold at Cidade do Rock, Rio de Janeiro, Brazil on September 22, 2013. Setlist: 01. Shepherd of Fire 02. Critical Acclaim 03. Beast and the Harlot 04. Hail to the King 05. Buried Alive 06. Fiction 07. Nightmare 08. This Means War 09. Afterlife 10. Requiem 11. Bat Country 12. Unholy Confessions