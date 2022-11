Not Available

Pro Wrestling's first all-Cage Match event! featuring King Tonga, Sheik Adnan Al-Kassie & The Masked Superstar vs. Jerry Blackwell & Sgt. Slaughter, Greg Gagne & Verne Gagne vs. Mr. Saito & Nick Bockwinkel and The Road Warriors vs. Larry & Curt Hennig for the AWA World Tag Team Championship and much more!