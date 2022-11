Not Available

Babylonia en Guagua est un DVD de Manu Chao sorti en décembre 2002. On y retrouve un live enregistré à Paris (Grand halle de La Villette) en septembre 2001 (qui est la version vidéo du disque Live Radio Bemba Sound System, avec quelques changements). On retrouve dans ce live des succès connus sous la Mano Negra; les chansons des albums Clandestino et Próxima Estación: Esperanza entièrement revisitées à la sauce ska, reggae, punk-rock et salsa; et des inedits.On y retrouve aussi un documentaire sur la tournée 2001, et trois autres petits films personnels sur ses voyages à travers le monde.