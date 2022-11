Not Available

Features one of two concerts performed by BABYMETAL's at Nippon Budokan held on March 1 & 2, 2014 Track List: (1) Megitsune Extended Intro (2) Doki Doki Morning (3) Gimme Chocolate (4) Iine! (5) Catch Me If You Can (w/Kami Band Instrumental) (6) Uki Uki Midnight (7) Mischief Of The Metal Gods (Kami Band Instrumetal) (8) Akumu no Rondo (9) Onedari Daisakusen (10) 4 No Uta (11) Akatsuki (12) Babymetal Death (13) Head Bangya (14) Ijime, Dame, Zettai