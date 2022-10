Not Available

00:00 - past is dead / 02:56 -we are only gonna die / 05:23 - new dark ages / 10:34 - I want to conquer the world / 12:45 digital boy / 16:10 fuck you / 18:14 - punk rock song / 20:30 -beyond electic dreams / 23:30 - submission complete / 26:50 - generator / 30:12 american jesus / 33:14 sorrow / 36:15 infected / 40:16 - dept of false hope