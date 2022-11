Bal na dworcu w Koluszkach

Not Available

Podczas "zimy stulecia" na dworcu w Koluszkach zniecierpliwieni pasażerowie oczekują na przybycie pociągu. Łączność kolejowa zostaje zerwana. W tym samym czasie niedaleko Koluszek w zaspach śnieżnych utknął pociąg. W jego wagonach panuje wesoła atmosfera. Niektórzy pasażerowie, którym śpieszy się na połączenie z innymi stacjami, wysiadają i idą piechotą do dworca w Koluszkach. Jest wśród nich Andrzej Roszak - młody chłopak śpieszący do Warszawy, oraz prawdopodobnie jego rówieśnica Basia. Niedługo po nich do dworca w Koluszkach docierają pan Walerek - działacz polityczny, który jechał na bal do KC; pan Rozbicki z żoną, tuż po kontrakcie w Iraku; Matyjak - gwiazdor telewizyjny; dziennikarz Przoniak oraz inni. Na wyludnionym dworcu pasażerowie sprawnie organizują sylwestrową zabawę. Podczas wspólnej hulanki jej uczestnicy stopniowo obnażają ukryte kompleksy, frustracje i nadzieje.