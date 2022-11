Not Available

1. The Shadows Of Daybreak I 2. Distraction 3. Swallow The Dark 4. Dakedo Sonna Hibi-No Nakade Boku-Wa 5. Momentary Degeneration 6. Hurt 7. Paranoia 8. Frankenstein's Walk 9.Destruction = Construction 10. Tomorrow Never Comes 11. Justice, Pity And Hatred 12. The Howling Wolf 13. Pray 14. The Shadows Of Daybreak II 15. Hikari Naki Sekai 16. Wall A collection of music videos for each of the tracks on Hatred: Destruction=Construction