'Nu er det jul', råber Bamse og han kan mærke, at det kilder i maven og over det hele. Nu skal vi have sne og masser af gaver - og måske en tur i julemandens kane? 'Nu er det jul', råber Bamse og han kan mærke, at det kildrer i maven og over det hele. Nu skal vi have sne og masser af gaver - og måske en tur i julemandens kane? Findes der nogen bedre måde at fejre den dejlige juletid på end med Bamses Julesange? Det får ihvertfald Kylling og Ælling i julehumør, og pludselig er der nisser og flyvende rensdyr overalt i Bamseskoven. Sangene fra Bamses Julerejse: 1. Nu er det jul 2. Julemand gi' en tur 3. Slut med klipperi 4. Vi er på vej til dig 5. Askes Hej Ho 6. Vi er på vej til dig (sammenklip) 7. Julen er død 8. Skal vi bytte vores huer 9. Vi er på vej 10. efterlysning (sammenklip) 11. Hjemve 12. Vi er på vej (søen) 13. Kanesang 14. Nu er det jul (alle danser om juletræet) Bonus tracks Bamse læser nissehistorier