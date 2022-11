1980

A l'occasion du trentième anniversaire d'un concert de Barclay James Harvest en plein air à Berlin (Ouest) en 1980. Berlin - Loving is easy - Mockingbird - Sip of wine - Nova lepidoptera - In memory of the martyrs - Life is for living - Child of the universe - Hymn - Berlin Bonus : Jonathan - Titles - Moongirl - One night - Beyond the grave