Beyoncé at Cidade do Rock, Rio de Janeiro, Brazil on September 13, 2013. Setlist: 01. Run the World (Girls) / 02 .End of Time / 03 .If I Were a Boy / 04 .Get Me Bodied / 05 .Baby Boy / 06 .Diva / 07 .Naughty Girl / 08 .Party / 09 .Freakum Dress / 10 .Why Don't You Love Me / 11 .1+1 / 12 .Irreplaceable / 13 .Love on Top / 14 .Crazy in Love / 15 .Single Ladies (Put a Ring on It) / 16 .I Will Always Love You (Dolly Parton cover) / 17 .Halo