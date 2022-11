Biagio Antonacci Convivendo Tour 2005

Not Available

Registrazione dei due concerti al Forum di Milano dell'aprile 2005. Tracklist: Eternità; Immagina; Angela; Mio padre è un re; Quanto tempo ancora; Che differenza c'è; Passo da te; Dopo il viaggio; Non parli mai; Mi fai stare bene; Amo te; Quell'uomo lì; Prima di tutto; Così presto no; Se io se lei; Se è vero che ci sei; Le cose che hai amato di piú; Ritorno ad amare; Pazzo di lei; Non ci facciamo compagnia; Convivendo; Iris (tra le tue poesie); Sappi amore mio; Fiore; Danza sul mio petto; Non so piú a chi credere; Non è mai stato subito; Liberatemi.