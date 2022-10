Not Available

Billy Cobham 5tet. - Live at Nancy Jazz Pulsation 2011 Billy Cobham - drums Jean Marie Ecay - guitare, Cristophe Cravero - keyboards, violin, Michael Mondesir - bass, Camelia Ben Naceur - keyboards Tracklist 1. Mirage 2. Obliquely Speaking 3. Two for Juan 4. A days Grace 5. Crosswinds 6. Isle of Skype 7. Stratus 8. Alfa Wawas 9. Red Baron