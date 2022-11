Not Available

Concert recorded at Palmer Auditorium, CT 1976. Setlist: 01 - Prelude/Angry Young Man 02 - Piano Man 03 - Handball 04 - New York State Of Mind 05 - The Entertainer 06 - You're My Home 07 - The Ballad Of Billy The Kid 08 - Miami 2017 09 - Captain Jack 10 - Nocturne