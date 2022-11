Not Available

Biquíni Cavadão é uma banda de rock formado em 1983 por amigos da mesma escola que resolveram fazer “cover” de bandas estrangeiras, a banda cresceu com o sucesso e se tornou o Biquíni Cavadão, que até hoje fazem sucesso. O primeiro grande sucesso da banda foi a música “Tédio”. Em 2005 a banda comemorava sus 20 aninhos,e para lembrar desse dia resolveram fazer seu primeiro DVD “Biquíni Cavadão: ao Vivo”, o show gravado nesse DVD aconteceu no mesmo lugar onde foi realizado o primeiro show oficial do grupo ( o primeiro show aconteceu no dia 16 de Março de 1985 ). Essa banda de rock nacional ainda arrasta fãs por onde passa, e se você também é fã do Biquíni Cavadão pode ser uma boa hora para Ter esse DVD.