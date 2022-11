Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Præsten på Snarø, Adam Valerius, er enkemand på tredje år, og frøkenerne i sognet står i kø for at blive den næste præstefrue. Men da Adams enlige husholderske pludselig bliver gravid, går snakken i det lille samfund, og snart bliver biskoppen tilkaldt. Ved et skæbnens puds bliver den københavnske skuespiller Emil Flor, som er på vej til øen, forvekslet med biskoppen, og han lever sig ind i rollen og løser elegant konflikten. Men så dukker den rigtige biskop op… Hele Danmarks Ib Schønberg var her, der og alle vegne i dansk film i 1940'erne. Men det var i denne komedie af Emanuel Gregers, at han oplevede sin karrieres største komediesucces. I ”Biskoppen”, som blev indspillet midt i besættelsestiden, er han den forfængelige skuespiller Flor, der griber chancen, da den rigtige ”rolle” byder sig. Og som desværre bliver i rollen til efter tæppefald!