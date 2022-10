Bittersweet Memories

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

The Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC)

1952, Quebec -- Alys Robi, chanteuse au sommet de sa popularité et reconnue mondialement, est internée, malgré elle, par son père. Les autorités médicales lui prescrivent le seul remède pour une guérison possible: la lobotomie. Sous les lumières aveuglantes de la salle d'opération, Alys voit ses 28 ans de vie défiler sous ses yeux. À cinq ans, Alice Robitaille fait déjà fureur à Québec, sa ville natale. À 13 ans, elle part seule pour conquérir la grande ville, Montréal, sous le nom d'Alys Robi. Elle travaille d'abord au théatre National avec "La Poune" qui la prend sous son aile puis se joint à la troupe de Jean Grimaldi. Elle y rencontre Olivier Guimond, son premier grand amour. Ambitieuse, elle le quitte pour vivre une relation professionnelle et amoureuse avec Lucio Asgotini qui finira par lui briser le coeur.