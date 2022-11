Not Available

01. Love Lost In A Hail Of Gunfire 02. Sweet Vampirous 03. Number Seven With A Bullet 04. Turns Cold To The Touch 05. Just Another Pretty Face 06. Rise 07. Savior, Saint, Salvation 08. Ill Part 2 09. Revenge I Seek 10. Wake Of Orion 11. Hemlock Society 12. On Wings Of Lead