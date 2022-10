Not Available

15-åringen Mirush kommer til Norge for å finne faren sin, som lot familien i stikken når Mirush var liten. Nå driver faren en restaurant i Oslos bakgård, og sliter med et gjeldstynget forhold til den albanske mafiaen i hovedstaden. Faren har startet et nytt liv med norsk kjæreste, og hans albanske familie er kun et vagt minne. Til Mirush dukker opp. Han begynner å jobbe for faren, uten å gi seg til kjenne. Sakte, men sikkert lærer de hverandre å kjenne, men det Mirush finner i møtet med sin far, er han ikke helt forberedt på. Han blir tvunget til å ta noen valg som får store konsekvenser, for dem begge.