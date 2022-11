Not Available

This is an extremely rare Boston show coming off the Corporate America tour. Featuring the players: Tom Scholz, G, v - Brad Delp, V, g - Fran Cosmo, G, V - Anthony Cosmo, G, v - Jeff Neal, D, v - Gary Pihl, K, g, v - Kimberley Dahme, B, V .