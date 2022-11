Not Available

Brant Bjork SETLIST: 01. Freaks Of Nature 02. Dr. Special 03. Low Desert Punk 04. Little World 05. Hydraulicks 06. Porto 07. Too Many Chiefs... (Not Enough Indians) 08. The Future Rock (We Got It) 09. Somewhere, Some Woman 10. Radio Mecca 11. Adelante 12. Lazy / Auto 13. '73 14. Good Time Bonnie