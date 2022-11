Brødrene på Uglegaarden

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Et sted på Fyn, hvor de levende hegn omkranser de bugnede marker, ligger Uglegaarden. Det er den største og rigeste gård i sognet, og den ejes af enken Dora og hendes tre brovtende stedsønner Karl, Viggo og Thomas. Deres faste tilholdssted er landsbyens kro, hvor kropigen Sara må finde sig i deres grovkornede tilnærmelser. De tre brødre har store planer med den lille nabogård Mosegaarden. De har opdaget, at under Mosegaardens magre marker og høje skrænter findes rågrus i store mængder. Chr. Thorup, der ejer stedet, har belånt gården til langt op over skorstene. Nu venter Uglegaards-brødrene bare på det rigtige tidspunkt til at overtage Mosegaarden. Men da Thourps søn, Henrik, uventet dukker op på Mosegaarden, bliver der kastet grus i de tre brødres skumle planer.