New York City - April 1995 Tracklist: 1. Murder Incorporated 2. This Hard Land 3. Secret Garden 4. Streets Of Philadelphia 5. Two Hearts 6. Thunder Road 7. Murder Incorporated 1 8. Cadillac Ranch 9. Murder Incorporated 2 10. Murder Incorporated (Black & White) 11. Badlands 12. Ramrod 13. Thunder Road 14. Backstreets 15. Little Latin Lupe Loop