Dois anos com música de um mesmo álbum entre as mais pedidas no Brasil. Indicação ao Grammy Latino 2010 aos 21 anos. Casa de show lotada, com todos os ingressos vendidos antecipadamente. Estes são alguns dos aspectos que cercaram a gravação do primeiro DVD de Bruna Karla, Advogado Fiel Ao Vivo, que chega às lojas também em CD pela MK Music. Porém, muito além de dados informativos, o sentimento de conquista que envolve o projeto é mais significativo. Quem acompanha a história de Bruna Karla é testemunha de um caminho de fé, superação e milagre.