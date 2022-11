Bryan Adams Rock in Rio 2012

Not Available

Bryan Adams é um dos maiores cantores românticos de todos os tempos. Com mais de 30 anos de carreira e cerca de 60 milhões de discos vendidos em todo o mundo, é a primeira vez que o artista canadiano vem ao Rock in Rio Musicas 1 - House Arrest 2 - Somebody 3 - Here I Am 4 - Kids Wanna Rock Can't Stop This Thing We Started 5 - I'm Ready 6 - Hearts on Fire 7 - 18 til I Die 8 - Back to You 9 - 1Summer of '69 10 - (Everything I Do) I Do It for You 11 - Cuts Like a Knife 12 - When You're Gone 13 - (Bryan Adams & Melanie C cover) (singed alongside Vanessa … more) 14 - Heaven 15 - Cloud #9 16 - The Only Thing That Looks Good on Me Is You 17 - Run to You 18 - Acoustic 19 - Straight from the Heart 20 - All for Love