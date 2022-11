Bubber Og BS På Afveje (Afrika)

Not Available

Bubber - som har rejst flere gange i Afrika, men som aldrig har set de vilde dyr i deres naturlige habitat - har en drøm om at rejse til Sydafrika for at leve side om side med de vilde og farlige dyr. Han har til formålet spurgt BS Christiansen, om han vil tage med for at lære ham at kunne klare sig selv og overleve på naturens præmisser. Og hjælpe ham med at komme helt tæt på de vilde dyr! BS har sagt ja til opgaven på to betingelser: At Bubber skal være ærlig hele vejen igennem og ikke kan give op. En måned på den barske savanne er ikke for tøsedrenge. Og på savannen blandt elefanter, giraffer, bøfler, næsehorn, leoparder, krokodiller og løver er mennesket nederst i fødekæden... Programserien blev nomonieret TV prisen 2006 i kategorien "Årets livsstilsprogram" og DVD'en indeholder alle 6 afsnit med Bubber & BS' eventyr på Afrikas savanne.