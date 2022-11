Not Available

"Jeg hader at fryse, men jeg elsker at rejse med BS. Jeg vil gerne ned at dykke med en hvalros og se en isbjørn, og derfor har jeg spurgt BS, om han vil med igen", udtalte Bubber før afrejsen til Canada. Legebarnet og jægersoldaten har været på ny ekspedition i Canada, og også denne gang har elementerne tvunget Bubber til at se livsfarlige dyr - og sin egen frygt - i øjnene. DVD'en indeholder alle 6 afsnit med Bubber & BS' eventyr i Canada.