Bulent Ortacgil - Kadin Sesi Degmis Sarkilar 2012

Bulent Ortacgil concert with three guest female vocalists Birsen Tezer, Jehan Barbur and Ceyl'an Ertem at Garajistanbul in Istanbul on 20.12.2012 Tracklist: 1- Yonca 2- Denize Doğru 3- Adalar 4- Benimle Oynar mısın 5- Olmalı mı Olmamalı mı 6- Değirmenler 7- Mum 8- Kızıma Mektup 9- Bir Tek Sen Yalanı 10- Bozburun (Ceylan Ertem) 11- Sensiz Olmaz 12- Eylül Akşamı (Jehan Barbur) 13- Hiç Canım Yanmaz (Jehan Barbur) 14- Acıtır 15- Uyusun da Büyüsün 16- Çoktular Ama Hiç Yoktular 17- Normal 18- Kimseye Anlatmadım (Birsen Tezer) 19- Aşk Var (Birsen Tezer 20- Bu Su Hiç Durmaz (Birsen Tezer-Jehan Barbur-Ceylan Ertem) 21- Pencere Önü Çiçeği Personnel: Bulent Ortacgil guitars, vocals Erkan Ogur guitars Birol Agirbas drums Gurol Agirbas bass Baki Duyarlar keyboards