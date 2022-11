Not Available

Shirley and Dino, a couple of fairground entertainers, buy an old shaggy cabaret, which they desperately try to put back on its feet... Shirley et Dino débarquent à Paris pour reprendre le cabaret que leur oncle leur a légué. Au bord de la faillite, l'établissement est convoité par des truands du quartier, prêts à tout pour se débarrasser des nouveaux propriétaires. Mais c'est sans compter sur l'inventivité, l'innocence et la ténacité de Shirley et Dino... qui ont une semaine pour sauver leur Cabaret Paradis.