- Mauricio Sotelo / chapman stick, 12-string acoustic guitar, charrófono, jarana prisma, tricordio - Ramsés Luna / saxophone, alto and soprano, wind midi, flute, voice - Francisco Sotelo / acoustic drums and electronic percussions This is a DVD / CD set. Extra features: La Ruta de la Cera CDC Tour USA Azul Hiel Lúgubre Néctar Photo Gallery