Camping Sauvage

Un camping au bord d'un lac pendant les vacances d'été. Camille, 17 ans, y traîne son ennui coincée entre ses parents et son petit ami. Elle rencontre Blaise, la quarantaine, tout juste embauché comme moniteur de voile. Camille et Blaise connaissent tous deux ce même mal de vivre qui les rapproche et les éloigne des autres. Mais leur complicité alimente la rumeur d'une liaison qui exaspère leur entourage et déchaîne les passions. Ils se lancent alors à corps perdus dans une dangereuse histoire d'amour...