This "compilacion del video de la musica" features world renowned Latin performers Julio Iglesias, Jon Secada, Ana Gabriel and many more. Featured here are 14 Latin love ballads on one incredible music video collection. It's sure to warm your heart and inspire romance for years to come. Highlights include Julio Iglesias El Amor Que Te Hace Falta, Jon Secada Solo Otra Dia, Ana Gabriel Soledad, Veronica Castro Oye Tu, and Philip Michael Thomas & Lucia Galan Por Siempre.