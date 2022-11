Not Available

Track list: 01. Woodstock Intro 02. Soul Sacrifice 03. Saideira 04. Love Makes the World Go 'Round 05. Freedom in Your Mind 06. Foo Foo 07. Corazón espinado 08. Jin-go-lo-ba 09. Evil Ways 10. A Love Supreme (with John McLaughlin) 11. A Place With No Name (with John McLaughlin) 12. Creation (with John McLaughlin) 13. Awade (with John McLaughlin) 14. Chill Out (Sácalo) 15. Tequila 16. Black Magic Woman / Gypsy Queen 17. Oye como va 18. Toussaint L'Overture 19. Ominous